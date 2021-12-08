黃健豪說，台中市房價一路飆升，做為一個30多歲的年輕人，就算以市議員的薪水也難以追上台中的房價。（陳世宗攝）

市長盧秀燕強調，她有把握和信心，下次定期會、會向議會提出，如果審查順利，明年上半年就會公布實施。（陳世宗攝）

台中縣市合併升格來房價飆升，今年第一季漲幅達63％，市區每坪高達50萬元以上。綠營市議員陳淑華質詢說，台中有人擁有171戶房屋，年輕人卻連1戶都買不起，建議市府實施囤房稅；藍營市議員黃建豪要求市長表態。盧秀燕強調，她憂心年輕人如何租屋買屋，市府允諾一定實施囤房稅落實居住正義，抑制房價。

台中市房價飆飆漲成為市議會今天藍綠市議員質詢焦點。陳淑華指出，縣市升格後到今年第一季台中房價漲幅達63％，市區每坪50萬元以上；根據商仲統計，今年到11月底全國前10筆單宗交易金額最高的土地交易，台中市就有4筆。請問媽媽市長，年輕人怎麼負擔得起，台中市出現每坪百萬房價夢靨將讓人喘不過氣來。

陳淑華說，六都台北已實施囤房稅、台南審議中，其他縣市也在規劃。根據統計，中市個人持有房屋第一名有171戶，年輕人卻連1戶都買不起。在不影響自住房屋、落實居住正義、避免房東轉嫁給租屋者，台中市應比照其他六都訂定持有多戶房屋差別費率，回歸公平課稅，落實居住正義。

黃健豪指出，2015年前總統馬英九調高屯房稅率從1.2到1.5％，且授權各地方政府可設級距，最高可到3.6％，目前只有台北市針對三戶以上的房屋稅是3.6％，台南市也於近日通過屯房稅政策，台中市做為六都人口第二大城，房價漲幅驚人，市長應出手以屯房稅為房價降溫。

黃健豪說，全台灣近六年有四分之一的新成屋流入囤房族手中，台中市房價一路飆升，做為一個30多歲的年輕人，就算以市議員的薪水也難以追上台中的房價，更不用說多數在台中就業的年輕朋友，市長應該推出相關政策，讓年輕人看到希望。

盧秀燕強調，台中幾周前已經啟動作業，強調台中一定會實施囤房稅，落實居住正義抑制房價；她有把握和信心，下次定期會、會向議會提出，如果審查順利，明年上半年就會公布實施。