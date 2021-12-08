林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜案，扯出綠營網軍產業鏈，身兼民進黨主席的蔡英文總統迄今未有回應。國民黨立院黨團總召費鴻泰今表示，在台灣，網軍影響力已超越陸、海、空三軍；而暗黑的網軍總司令，就是當初透過網軍打贏賴清德而篡國的蔡英文，呼籲總統別再豢養網軍亂國，造成社會動盪。

林秉樞案意外讓網軍黑資料陸續曝光，蔡英文昨日面對媒體提問時，並未回應網軍事件。費鴻泰說，從事發迄今已經過了10天，大家都在討論網軍的暗黑力量，而這股力量的總司令，其實就是蔡英文。

費鴻泰說，林秉樞母親的告別式上，雖然出席者以民進黨新潮流系居多，但現場也有來自正國會等各派系，其中許多人是「從頭坐到尾」，代表彼此之間有特殊關係，除了被林秉樞「叫老大」的新系要角段宜康，正國會的老大難道不應該出來交代些什麼？進一步追根究柢，這些派系上面的頭就是民進黨的黨主席蔡英文。

費鴻泰強調，根據目前曝光的兩張林秉樞銀行收據顯示，身為無業的學生，在去年9月28日到11月9日，短短1個多月存款暴增2千萬，除非中樂透，否則金管會銀行局、檢查局及調查局洗錢防制中心，難道不該追查背後金流？不要推說查不到，錢只要在銀行進出，就不可能追不到來源。

另方面，費鴻泰說，更改林秉樞維基百科的幕後操作者，國發會推給交通部公路總局，公路總局現在又說查不到；對此，國民黨立院黨團正式向刑事局偵九隊檢舉，要求徹查是誰以公務機關電腦扮演網軍更動維基百科，警方別再選擇性辦案。

費鴻泰說，蔡英文講難聽一點就是篡國，你當初打賴清德是怎麼打得？社會都很清楚，當初蔡英文民調落後賴清德一大截，最後就是透過網軍打贏初選，結果現在蔡英文卻又以相同方式治國，呼籲民進黨要走大道、正道，不要養旁門左道的網軍亂國，讓社會動盪不安、人心猜忌。

國民黨立委李德維則說，幫忙林秉樞在PTT帶風向的李柏璋，過去也傳出以網軍攻擊台南市長黃偉哲；如今又在高嘉瑜的家暴案協助林秉樞，背後疑似就是民進黨動用國家資源滋養網軍，請蔡英文出來講清楚，不要再讓暗黑國家隊存在於網路。

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