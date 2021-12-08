2014年由大導陳可辛執導的電影《親愛的》，飾演女主角「李紅琴」的趙薇素顏上陣，靠動人演技入圍當屆金馬獎最佳女主角獎，拿下該屆香港金像獎影后，達成演員生涯一大成就，而《親愛的》是真人真事改編，原形是2007年男童孫卓遭拐賣事件，事隔14年後孫卓終於被找到了，但如今18歲的他卻不願跟親生父母團聚，惹來一片罵聲，孫卓事發後吐露真實心聲，造化弄人讓人鼻酸。

2007年，年僅4歲的小男孩孫卓，遭一名陌生男子拐走，之後從人口販子手上被交易到一個新家庭中，在他不知情的情況下，養父母辛勤拉拔他長大，2014年由趙薇、黃渤主演的《親愛的》推出，孫卓本人不知自己真實的身世，也不知道自己的故事被拍成了電影，而他的親生父母找了他14年，終於找到了他，如今孫卓已經長成18歲的青年。

失蹤14年的孫卓終於找到並與親生父母相認，此事引發外界極大關注，昨天(12/7)他被安排回湖北老家探望爺爺奶奶，吃了苦等十多年的團圓飯，孫卓也受到家鄉熱烈的歡迎，據《極目新聞》報導，18歲的孫卓是1個月前才從警方口裡得知自己的身世，心情很是複雜，原本說一時半刻無法決定去留的他，之後表明他不會跟親生父母回家，惹來外界罵聲，說他大不孝。

被拐賣的孫卓跟親生父母相認後，表明仍要留在養父母這邊。(翻攝自新浪娛樂微博)

對此，孫卓表示兩邊都是父母，親生父母辛苦找了他14年，養父母也辛苦養育他14年，他第一時間是覺得愧疚，自責當年怎麼這麼容易相信人，被拐走了才導致後面這些悲傷的發展，他覺得自己得付部分責任，至於該不該回歸原本的家庭？孫卓分不出來哪邊重要，因此決定還是待在養父母這邊，有空就回去找親生父母團聚，而他還不打算去看《親愛的》，怕看的時候會感到太痛苦。

但孫卓的生母哭訴，就相認那天兒子回了家，之後再沒回來過，她只能靠訊息關心孩子，但卻遭孫卓封鎖拉黑，讓她難過地說：「我只是想像一個朋友那樣關心一下」，如今是透過他養母那裡來了解兒子的情況，但孫卓的親生父母強調，知悉養父母對孫卓很好，他們不打算追究，唯獨企盼孩子的態度假以時日能有所改變。