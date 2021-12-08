國立台南藝術大學的校園建築兼具現代感與復古風格，走在校園裡有如來到美術館一般，到處都有學生或大師創作的藝術品，是一座藏身於鄉間的藝術聖殿。該校所在地的台南市官田區大崎里，也在南藝大師生發揮專業協助美化妝點下，散發出一股藝文氣息，獲行政院環保署地方政府環境清潔維護考核區、里級特優的殊榮。

環保署8日在台中市舉辦「109年度地方政府環境清潔維護考核」績優單位頒獎典禮，官田區及官田區大崎里因環境整潔、綠美化怡人，在全國評比過程中贏得考核委員的青睞與肯定，分別獲得區級及里級特優的殊榮。

台南市政府環保局強調，環保署舉辦的「地方政府環境清潔維護考核」，考核委員是在沒有事先告知各縣市相關單位的情況下，當天直接實地查核，項目包括公廁維護、違規廣告、亂丟菸蒂、溝渠、空地空屋、積水容器等，最能瞭解各區里平日維護環境清潔的能力。

環保局指出，南藝大所在地的官田區大崎里，校方以身為里内一分子為榮，影響所及師生也樂於為所在社區的環境盡心力，發揮藝術人文的專業美化周遭環境。大崎社區在南藝大師生長期妝點下，散發出一股藝文氣息，成為家園環境美化的典範。該局列管的大崎里公廁，也因內外不髒、不溼、不臭、通風、明亮，管理成效獲得考核委員的肯定。

環保局還說，南台灣秋冬氣溫偏高，官田區為防範登革熱設有防疫宣導小組，全年無休宣導清理孳生源，還每周動員社區志工、義工及居民投入環境清理工作，維護區里環境衛生及街道整潔不遺餘力，考核過程中，街道不見積水容器，也沒有菸蒂及垃圾而獲獎。