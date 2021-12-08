12月18日將舉行公投，議題包含重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷建4案，台灣高鐵公司表示，由於觀察到下周訂位數增加，且集中於中午過後之時段，因此於12月17日午後加開南下、北上各4班次列車，10日凌晨0時起開放預售。

高鐵加開列車，包括南下1827次（12時15分南港發車）、1831次（13時15分南港發車）、1851次（18時15分南港發車）、1859次（20時15分南港發車）；北上1824次（12時10分左營發車）、1828次（13時10分左營發車）、1836次（15時10分左營發車）、1844次（17時10分左營發車）。

高鐵說明，增開的8班次列車均為各站停靠，敬請有需求的旅客預先訂位，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票時間。

高鐵表示，後續仍將持續觀察售票情形，若發現需求明顯增加，將再增開班次疏運旅客。