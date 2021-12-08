蔡英文總統日前視察桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠，並表示三接工程沒蓋在藻礁上；不過，國民黨立委李德維昨(7日)清晨趁海岸退潮時考察中油第三天然氣接收站施工處，他說，現場發現三接的棧橋鋼構結構，「就筆直地插在藻礁上」，並在臉書曝光相關畫面。資深媒體人黃暐瀚今(8日)在臉書直言，「政治，不要說瞎話！」儘管蓋在藻礁上的「比例」可能不多，「面積」也許不大，但有就是有，沒有就是沒有，總統的說法，應該更正。

黃暐瀚在臉書表示，支持蓋三接、同意犧牲少部分藻礁的生態環境，這樣的「選擇」可以理解，也相信會有很多台灣人做出這樣的決定，但你不能騙大家說，藻礁都沒有被破壞、三接都沒有蓋在藻礁上，「這就變成謊言」。

黃暐瀚指出，政治，不要說瞎話，但偏偏政客總愛說瞎話。怎麼辦呢？很簡單，政客愛說瞎話，就讓他說，選民眼不瞎，心不瞎就好，別信政客，信自己，做出選擇，承擔代價，這才叫民主機制。