綜藝天王胡瓜20年前與秀秀離婚，兩人育有女兒小禎、兒子胡釋安，近日小禎上傳一支影片，片中可見胡瓜難得在KTV包廂內開金嗓高歌，一旁還坐著前妻秀秀，秀秀甚至還對鏡頭說出：「我前夫，帥帥帥！」可見兩人離婚後仍有好感情。而當年胡瓜婚變受訪，談到秀秀也是語中盡是感謝之意，更說出：「我和秀秀之間有恩情、親情，我不敢說我最愛她，因為我也許還是不懂愛情，不過，我可以當她的面告訴她：我可以為她而死。」

胡瓜2001年突然自曝離婚，兩人1982年結婚，原本給人家庭幸福形象，婚變消息一出讓外界驚訝，當時他接受本報訪問表示：「因為有記者說最近沒新聞，所以乾脆提供給大家。」並承認公開主因：「媒體開始聽說了，還不如先招了。」大方認了已經恢復單身。

胡瓜、前妻秀秀、女兒小禎。（圖／中時資料照片）

胡瓜當時更說，其實與秀秀已經分居兩年，兩人分別住在樓上樓下，強調婚變是前妻提出，他本來一度想挽回，但秀秀提點他：「快樂就好，努力做自己。」讓胡瓜也決定放手，回憶兩人其實結婚第一年，秀秀就曾因為胡瓜早出晚歸工作型態提過離婚，後來胡瓜接下拉斯維加斯的表演，秀秀擔心胡瓜偷跑去賭博起了爭執，二度提過離婚。

談到婚變主因，胡瓜說秀秀因照顧小孩早睡早起，兩人生活、想法越來越大，秀秀覺得身上扛著「胡瓜老婆」頭銜很累，加上感情變淡才決定和平分開，但兩人還是永遠的家人，也為尊重女兒等到小禎成年後才簽字離婚，胡瓜認為跟前妻之間仍有親情、恩情，不敢說秀秀是他此生最愛的人，但願意為對方付出生命，兩人當年和平結束婚姻成為模範，20年過去依舊遵守當年承諾，從小禎分享的影片中也見證了胡瓜當年所言不假。