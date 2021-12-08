新竹縣新豐鄉台一線從明新科技大學至新豐火車站路段，由於人行道長期遭到占用，行人被迫與車共用車道，影響人行安全，新竹縣政府交通旅遊處爭取經費，預計明年開始改善陳年問題，將透過4階段「宣導、鑑界、查報和整修」，將人行空間還給民眾使用。

該路段為省道，且鄰近新竹工業區，平日車流量大，且因有火車站、大學，通勤人口也不在少數，交通旅遊處表示，該路段具有部分人行道破損、違停、攤架占用等狀況，由於為搭火車通勤的學生必經路線，行人被迫走在馬路上，若遇臨時停車等狀況，形同險象環生。

經地方民意代表、新竹縣交通旅遊處、工務處、新豐鄉公所、警察局及交通部公路總局新竹工務段等單位，日前在現場會勘，並於11月下旬舉辦分工會議，並提報道安會報，基於維護行人安全用路權、改善交通立場，縣府協調各單位規畫改善計畫。

台一線明新科技大學至新豐火車站人行道美化改善計畫，初步分為4個階段，包含宣導、鑑界、查報和整修，由公路總局新竹工務段、新豐鄉公所及縣府等單位執行，近期將由新豐鄉公所研議召開說明會，將請兩側商家配合，提供行人安全的通行空間。

新竹縣長楊文科也表示，希望此問題能盡快改善，讓行人也有安全的步行空間。