基隆市暖暖高中國中部上周舉行第二次段考，爆出國一自然科老師事先將考卷發給教授班級練習，導致各班平均成績出現落差，家長認為不公氣的投訴。校長甘邵文則宣稱，老師擔心學生考不好，將複習卷當考試卷使用，目前已開成績評量審查會議，決定10日舉行重考，老師行為則送考績會懲處。

暖暖高中國中部11月30日至12月2日舉行第二次段考，但國一自然考科出現老師疑似提前洩題狀況，家長氣得投訴，要求公道。據了解，暖暖高中國中部一年級今年有4個班級、72名學生，這次出題的老師教授其中3個班級，因擔心學生剛步入國中階段，不適應新的考試方式和風格，事先將考卷發給學生練習，但非教授班則未有練習機會，導致各班成績出現落差，引發學生譁然。

暖暖高中校長甘邵文則解釋，無法判斷該名老師是否洩題，目前掌握老師是將練習卷重置成月考題，有些題目沒有修改其數字、敘述、選項，題型幾乎一樣出現在考卷上，直到各班成績出爐後，其他任教老師發覺有班級成績異常進步，認為有異，仔細審查後發現問題，目前已召開成績評量審查會議，決定10日舉行重考，並請另名老師出題。

甘邵文表示，成績審查小組會議中有再次向老師重申、宣導，未來出題時務必注意，考卷和複習卷的題型不能直接複製，題目數字和敘述等必須修正，至於這次出題老師沒有按照規定確實有缺失，已再三告誡、叮囑，並送考績會懲處。

基隆市政府教育處表示，昨天有接獲民眾致電陳情，已第一時間要求暖暖高中提出書面報告，目前還在第一階段程序，會要求學校和家長仔細說明重考原因，另有關老師出題疏失部分，會由學校召開考績會，決定行政懲處額度，再呈報至本處，若有不妥會再退回，也希望未來學校發生類似事件能主動通報。