88歲資深諧星脫線（陳炳南）淡出演藝圈多年，他移居台東、和兒子一起經營休閒牧場，父子還看上網路直播帶貨商機、而轉戰直播，脫線更成為全台最老的直播主，親民的脫線也不時在網上分享生活日常，而他近日則曬出與「布袋戲歌后」68歲資深女星西卿合照，勾起許多網友的回憶。

脫線昨（7日）在臉書曬出與西卿合照，並發文寫下：「這位是誰有人知影沒（知道嗎）？四十幾年老朋友！伊（她）是可憐酒家女、苦海女神龍、命運青紅燈、粉紅色的腰帶」，仔細一看，照片中的女子正是68歲資深女歌手西卿，她俏麗戴黃色鴨舌帽、太陽眼鏡入鏡，西卿的氣色和精神看起來都很不錯。

西卿（本名劉麗真）以演唱布袋戲歌曲打開知名度，尤其以黃俊雄布袋戲《六合大忍俠》中《可憐酒家女》一曲成名，西卿隨後更主演同名電影《可憐酒家女》，讓西卿擁有「布袋戲歌后」、「苦海女神龍」的美名，西卿當年紅遍大街小巷，老一輩觀眾對她都不陌生。

西卿罕見現身勾起許多網友回憶，紛紛留言：「以前都唱布袋戲歌的西卿小姐，好年輕漂亮哦」、「西卿，看布袋戲一定會唱的歌！」、「小時候愛看黃俊雄布袋戲，聽西卿小姐的歌，現在還是喜歡聽」，看到網友熱烈回覆，脫線也說：「看能否榮幸邀請到她來直播唱歌」，也讓外界期待兩人能再合體。