不鏽鋼緊固件東明-KY(5538)第四季營運持穩高檔，11月營收13.01億元，創歷史單月次高，月增7.69%，年增45.35%，今年前11月營收118.4億元，創新高，年增率達45.56%。

受惠不鏽鋼價上揚及出貨量大增，東明-KY第三季營運創高，營收36.23億元，單季每股淨利2.86元，前三季營運同創新高，前三季每股淨利5.85元。公司今年前三季營運已提前創下歷年全年度最高，全年業績確立將創新高。

東明-KY前三季營收達93.3億元，年增45.19%，創歷史同期新高，且已超越歷年全年之表現。毛利率提升7.41個百分點至20.66%；歸屬於母公司業主淨利達10.14億元，已超越歷年年度的成績，年增2.36倍，前三季每股淨利5.85元。

東明-KY以中國為主要市場；展望明年，預料中國大陸持續推動基建計畫，公司也將陸續增加產能，有助營運再攻新高。

東明-KY看好中國大陸持續發展基礎設施，公司於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年後，總產能較目前增長近倍，未來期望受惠擴廠效益，使營運表現持續向上成長。

展望後續，中國政府計畫未來五年內將投資10~17.5兆人民幣在5G、工業互聯網、資料中心、人工智慧、新能源汽車充電站等；為迎接商機，東明-KY也於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年的年產能達8萬噸。

目前東明-KY原有廠區約15.2萬平方米，每年約有12萬噸的產能，產銷平衡；預計未來3~5年總產能共增加10萬噸。其中，新廠區約4.79萬平方米，主要生產小螺絲與螺帽，預計2022年第四季可落成啟用。

東明-KY預計新廠第一年約可貢獻3.5萬噸螺帽與1萬噸小螺絲的產能，共4.5萬噸產能，完工3年後可增至每年8萬噸，加上本廠增產至13.6萬噸，未來3~5年後，總計可增加共10萬噸，約達20~22萬噸；伴隨產品力與產能增加，且市場需求旺盛，可望挹注東明-KY後續營運成長動能。