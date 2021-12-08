8日環境風場為東北風，各地擴散條件普遍較佳，各地空氣品質主要為普通至良好等級。依9時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

依監測資料顯示，8日受東北季風影響，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，稍易有污染累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，空氣品質可能達橘色提醒等級。

未來一週，8日環境風場為東北風，雲嘉南以北地區擴散條件較佳，下風處地區污染物易累積；9日至12日東北季風稍減弱，中部以南擴散條件稍轉差，易累積污染物；13日東北季風再增強，擴散條件轉好。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。