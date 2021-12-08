新北市中和區福祥路橋和路口8日上午11時許起火燃燒，警消獲報後已趕往現場滅火。（新北市消防局提供）

畫面曝光！中和電塔起火狂燒 黑煙衝天（影／記者爆料網）

新北市永和區8日上午才在一處水溝發現一具無頭、無四肢的浮屍，不料稍早11時許在同址附近發生火災，據了解，為中和區福祥路上的電塔突然走火，消防隊已趕往現場灌救，初判火勢無延燒可能，也無人傷亡。

透過現場畫面可見，電塔的下方竄出猛烈的火舌，濃密的黑色濃煙伴隨著火勢向天際竄升且遮蔽天空，畫面相當怵目驚心；此外，也有網友在臉書社團《我是永和人》分享火災災情，紛紛指稱福祥路上的電塔又爆炸起火。