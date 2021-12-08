全台拼疫苗接種率，繼台北車站、全聯賣場設站開打後，台中市已與8間家樂福門市、4家百貨公司和2家全聯門市接洽，預計這周末假日將同步開放提供民眾接種新冠疫苗，至於百貨賣場會不會提供禮券、贈品仍在洽商中，台中市衛生局表示場次、贈品9日就會公布。

台中市為提升接種涵蓋率，服務未能於平台預約民眾，台中市政府推出「您揪團、我來打」，開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，截至6日已獲得33家職場及4個社區響應，將辦理46場次揪團接種活動，目前已完成19場，接種1851人。

衛生局說明，截至8日上午8時，台中市新冠疫苗第一劑接種230萬2774人、全人口涵蓋率81.82％，第二劑接種178萬8235人、全人口涵蓋率63.54％，總接種人次409萬1009人次。

台中市衛生局長曾梓展指出，針對接種政策規劃及疫苗效期進行管控，有關近日國內將屆效批次莫德納疫苗，台中市掌控非常好，已提前規劃接種完畢，日前依據中央指示協助調撥鄰近縣市5000劑疫苗至台中市，因規劃及調配得宜，也將於效期內接種完。

衛生局說明，為服務廣大市民接種疫苗，市府已洽接大型賣場、百貨公司，以點、線、面逐步涵蓋，建構健康防疫網絡。目前已確認設站接種點，包含家樂福8家門市、4家百貨公司、全聯2家門市等，另大買家、愛買、IKEA、台中火車站等場勘及動線規劃中，各站點預計這週六同步開打，確定時間、地點接種資訊，後續將透過衛生局官網公告。