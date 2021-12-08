媒體人黃揚明爆料「母湯害台灣」粉專背後是林秉樞負責操作 (翻攝黃揚明臉書)

民進黨立委高嘉瑜上月遭男友林秉樞施暴，意外扯出林與網軍關係匪淺。媒體人黃揚明再加碼爆料指出，林秉樞有一個「母湯害台灣」的側翼粉專，來按過讚的包括總統蔡英文辦公室主任黃重諺、民進黨立委吳思瑤等多位綠營人士。

黃揚明指出，除黃重諺、吳思瑤外，還有台灣智庫民調中心主任卓冠廷、民進黨發言人暨台北市議員簡舒培、民進黨桃園市議員楊家俍、華視總經理莊豐嘉等人都按過讚，其中簡、卓都在林母告別式致送花，吳思瑤則是送花球。

黃揚明說，「母湯害台灣」成立時間是2019年3月12日，剛好是民進黨總統初選登記的前一周。而該粉專除了曾手繪嘲諷圖文攻擊過韓國瑜、郭台銘、柯文哲非綠營人物外，也曾邀請學界、政界人士舉辦演講活動。

黃揚明表示，在總統大選後，「母湯害台灣」開始轉變，變成轉發其他綠營政治人物為主。有熟悉網軍操作的人認為，可能是這個粉專的經費只到2020總統大選，選後就改採低成本模式運作，等待業主在從重發包。