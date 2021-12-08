國境封鎖讓今年年菜商機翻倍，王品集團首度進軍常溫年菜市場，首次推出熱年菜外帶服務，集合了中餐三大品牌莆田、享鴨、丰禾，從12月8日到明年元月30日預購，在元月31日除夕當天現做現取，在家也能享受到餐廳的精緻料理，首年就訂出1000萬元的業績目標，要與冷凍年菜形成營收來源的雙打線。

台灣每年的年菜產值初估約為50億元左右，由於明年春節仍受到疫情影響，國人無法出國、大型尾牙復甦遲緩，餐飲、飯店和通路業者紛紛推出各式年菜，可望將年菜營收衝到60億元，約較過往增加2成，也讓各家業者對此磨刀霍霍。

王品集團依照慣例，除夕夜休息一天，但是太多顧客希望除夕夜能到餐廳聚餐，莆田、享鴨、丰禾推出三款外帶熱年菜組合-虎年雙享丰收宴(丰禾x享鴨聯名)、虎躍星春團圓宴(莆田)、虎威御品台菜宴(丰禾)；其中23道人氣菜色是平常餐廳點餐率最高、消費者最愛的菜色；加上6道限定菜，是餐廳菜單沒有的年菜限定料理，包括極品佛跳牆、辣椒波士頓龍蝦、干貝燴蘆筍、干貝雙菇燴時蔬、櫻花蝦米糕、海陸宴客三拼。

王品指出，今年的外帶熱年菜套餐是在除夕當天現做現取，僅限量1816套，丰禾x享鴨聯名推出虎年雙享丰收宴，僅916套，適合8-10人的大家庭享用。莆田虎躍星春團圓宴僅750套，適合5-6人享用。丰禾的虎威御品台菜宴限量150套，台北、新北、台中3家門店皆可販售取餐，適合6-8人享用。王品外帶熱年菜從12月8日起接受預訂，只要訂購年菜，都送888元開運加菜金，元月8日前預訂還享早鳥優惠。

王品集團從2016年開始進軍中餐，首度引進了新加坡米其林星級餐廳莆田，至今6年，陸續開出享鴨、丰禾等中餐自有品牌，全台13家門店，深受消費者喜愛，今年首度推出外帶熱年菜，希望以更親民價格、更有彈性的菜色組合，讓消費者享受到星級飯店的年菜品質，第一年希望能突破1000萬元的業績目標。