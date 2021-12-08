立陶宛因涉台爭議與中國大陸交惡，日前傳出大陸的海關電子系統已刪除立陶宛，導致立陶宛出口至中國的貨物在中國海關無法報關、通關，被卡在中國的港口動彈不得。香港東網報導，立陶宛工業家聯合會週二（7日）透露，立陶宛已被重新加入大陸海關系統，但清關優先等級被降至最低。

立陶宛工業家聯合會主席亞努萊維修斯（Vidmantas Janulevicius）表示，立陶宛週二上午開始恢復對大陸出口，但清關優先等級被降至最低，往返立陶宛的貨物如今面臨冗長清關程序。他透露，有大陸的貿易夥伴暗示清關降級與政治和台灣有關。

聯合會總經理薩塔塔維修斯（Ricardas Sartatavicius）則表示，不清楚大陸對立陶宛的清關許可會持續多久；又估計立陶宛重回大陸海關系統一事，很可能是受到歐盟委員會的影響。他引述當地企業表示，大陸商人正向立陶宛的合作夥伴施壓，並凍結來自立陶宛企業的進口訂單。