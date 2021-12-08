「信託」在國外運用得淋漓盡致，解決了許多社會問題，在國內推起來卻窒礙難行，乏人問津，本報8日名家論壇點出「缺少胡蘿蔔」是一大問題。金管會主委黃天牧在信託公會二十週年紀念活動中指出，感謝工商時報名家論壇發出「正義之聲」，但金管會推動信託2.0已開始從制度改善，積極幫信託業者找「胡蘿蔔」。

銀行局組長陳香吟進一步指出，銀行信託部會有獎酬問題，主要是過去銀行主要以財管金錢信託為主，而給理專獎酬的是基金公司或發行基金的單位，而「信託」常是財管後台，推動沒獎勵。

陳香吟指出，目前金管會「信託2.0計劃」已開始將整合性信託業務推動表現納入對銀行理專的薪酬考核與對分行的KPI要求中，也從三方著手：

一、加強培育信託人才，目前多數分行的人沒信託專業，未來會強化理專的信託專業或是指定的專業人才。

二、要求銀行提高信託部門位階。像合庫所說，信託是可以一條龍發展的，從購地、到整建都可用到信託，過去信託都是一個部門裡的「科」，現在希望督導長官拉高到副總層級。據金管會去年問卷調查，目前已有一半以上、十多家銀行提升信託部門位階，督導層級拉高到副總級。

三、要有獎金誘因，由於信託的獎金是銀行要自己產生出來，所以要提升銀行對信託的重視，對後台人員、有貢獻度的就要要給獎金誘因。

未來是否走向強制？陳香吟指出，這要看社會整體供需、動力，民眾是否接受信託？金管會傾向先用鼓勵方式，從每年獎評開始，以後可能走向強制性，但要看社會反應。