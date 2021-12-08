龍華學子向外籍評審用英文解說介紹作品。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大參加2021高雄國際發明展，勇奪44面獎項，表現傑出。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科技大學師生參加2021 KIDE高雄國際發明暨設計展，44件參賽作品全數獲獎，取得20金18銀6銅的好成績。其中企管系副教授邱冠舜團隊作品「用於飛行載具的油電混合動力系統結構-機身改裝套件」更獲外籍評審青睞，勇奪金牌獎與「WIIPA特別獎」的雙重肯定。

為鼓勵師生參與創新研發，並創造產業效益，龍華科大今年從校內眾多創新作品中，擇優遴選44項發明專利及作品參展、逾120名師生團隊參與競賽，範圍涵蓋居家用品、醫工、電子設備、教育項目、綠色環保等發明專利。

龍華科大提到，今年發明暨設計展展覽評分方式皆採英文講解，不僅讓學子提升英文實戰機會，更能讓創意與國際接軌，提升國際競爭力。

在校內所有參賽作品中，邱冠舜師生團隊作品「用於飛行載具的油電混合動力系統結構-機身改裝套件」，發想是要在最短的時間之內，有效解決單引擎飛行載具如遇緊急熄火時，可立即由電子動力系統提供充足電力，以持續飛行及安全降落。該項作品不僅奪得本屆高雄國際發明展金牌獎，同時榮獲「WIIPA特別獎」肯定。

另外，化材系翁文彬師生團隊「仿活體矽膠軟骨植入醫材」、李九龍師生團隊「金屬螺絲表面的耐蝕方法」、蕭瑞昌師生團隊「臭氧檢測器及臭氧濃度量測方法」等發明專利，共獲得20面金牌；工管系張婷婷師生團隊「具有潔牙顆粒的牙線結構」、企管系王世昌、賴鈺晶及工管系胡淑珍跨系師生團隊的「基於受溫產生視覺提示的攜帶式電子裝置保護殼」作品等共獲得18面銀牌；企管系陳榮輝師生團隊「幼兒拼字學習教具」、電機系張明弘師生團隊的「自動指向性系統分類櫃及其應用方法」等作品，則獲得6面銅牌佳績。

龍華科大校長葛自祥恭喜師生獲獎。他並表示，多年來，校方積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識及技能，為國家社會培育優秀創意人才。