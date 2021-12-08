林秉樞因對立委高嘉瑜施暴，衍生出許多案外案，其金流也引發外界質疑，媒體人黃揚明今（8）日表示，無論林秉樞遭揭露的帳戶是不是P圖，都掩蓋不了一件事實：林秉樞涉嫌透過購買藝術品進行不法勾當；而林秉樞的洗錢輪廓似乎要現形了。

黃揚明在臉書表示，林秉樞認識一位在藝文圈小有名氣的藝術家H，其創作包括畫作，而H辦展時，包括昨日周刊揭露的S貴婦、政府前高官、知名媒體高層都會蒞臨。

黃揚明說自己接獲爆料，指林秉樞曾在某藝術中心指定購買H的畫作（並非林秉樞匯款單上揭露的那一家），且一次購買好幾幅，而H的畫作行情一幅約5萬元，但在高嘉瑜事件爆發後，該中心發現，林秉樞購買畫作匯款之後，卻從未去領取畫作，目前該中心仍持有林秉樞已經購買的畫作。

黃揚明質疑，「啥米款的殺氣、啥米款的角色，會花大錢買畫作，卻不去領畫？」難道是要把不能見光的錢交給特定對象嗎？這位藝術家H的角色又會是什麼呢？他也說，該中心目前為求自保，很可能會在短期內向檢調主動提供相關情資。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113