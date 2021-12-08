受惠進入農曆年前施工旺季，東和鋼鐵(2006)11月營收52.48億元，年增31.77%，僅次於10月的52.95億元；第四季營收及獲利可望再拚新高，今年營運也確定將創新高。

進入農曆年前施工旺季，11月東和鋼鐵的鋼筋出貨持續增加；型鋼出貨量維持在6萬噸高檔。繼10月營收創歷史新高，11月仍為次高，整體第四季營運挑戰新高，今年營運也確定創新高。

東和鋼鐵11月營收為52.49億元，年增31.77%，為同期最佳；前11月營收525.4億元，同步攀高，年增率達38.29%。

東鋼今年持續受惠鋼筋、型鋼及鋼構出貨增加，加上鋼價大幅走揚，營收、獲利可望同步創高。

展望明年，公司表示，台灣鋼筋、型鋼需求保持熱絡可期，在手鋼構訂單能見度已達明年下半年；此外，越南廠有望逐步自疫情回溫，因此對明年營運保持正向態度。

鋼筋及H型鋼大廠東和鋼鐵減資換發新股，自12月6日起上市買賣；隨著減資效應加上產業前景樂觀，明年每股獲利將持續提升。

東和鋼鐵前三季營運攀高，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，年增1.21倍，基本每股盈餘4.06元。

受惠今年以來產品價、量俱揚，東和鋼鐵第三季營收144.81億元，每股賺1.3元仍為歷史同期最佳。前三季亦同創高，前三季營收422.67億元，年增40.35%；營業毛利率提升至16.59%，營業利益52.35億元，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，基本每股盈餘4.06元。