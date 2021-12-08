高端疫苗(6547)近期喜事頻傳，除了巴拉圭3期試驗完成受試者第2劑施打之外，也獲國際組織補助6千萬在台進行第3劑混打試驗，今日開高後直飆漲停鎖在279元，帶動集團的基亞(3176)也衝上漲停板58.4元，原液代工廠台康生技(6589)漲幅也在7%以上。

高端COVID-19疫苗巴拉圭臨床三期試驗，如期於當地時間12月4日完成所有受試者第2劑疫苗施打。未來高端將據中和抗體數據評估疫苗的安全性及免疫原性，以加速佈局中南美洲市場。另外，參與WHO團結疫苗試驗收案，並已在3個國家、超過40個臨床試驗中心收納受試者，試驗順利進行中。

高端也獲國際組織流行病預防創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI)補助6千萬，將在台進行第3劑混打試驗，預計收納約960名受試者，包含成人和高齡族群。預期最快於2022年第一季取得首項期中分析結果。

基亞與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301（Telomelysin），Oncolys公司已於今日公告，在美國執行的主持人發起食道癌治療第一期試驗，已經收錄第一個受試者。