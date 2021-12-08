台南有新建案開賣預設屋，現場大排長龍。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲表示，若涉及紅單違規交易將開罰。（曹婷婷攝）

台南傳出民眾漏夜排隊等買預售屋，引發「又是來炒房」的疑慮，台南市長黃偉哲今天受訪表示，如果涉及紅單違規交易，將會查核嚴罰，若在預售屋階段就私下轉讓交易，不僅有稅務的問題，還有炒房等問題，都要予以遏止。

台南市仁德區新建案「東都綠學」今天上午10時在東區招待所開賣，不過，昨晚即有民眾漏夜排隊，上午10點前更已是大排長龍，引人注目。在場有民眾表示，是因為收到簡訊，「來現場了解看看」。

黃偉哲表示，承銷商、代銷商是否牽涉有代銷代排模式，涉及操作炒房，都會深入調查，「我們去抽獎，有人半夜排隊的嗎？哪有買房子去半夜排隊的？」他說，中間如果牽涉到承銷商有用紅單，或在預售屋階段就私下轉讓交易，都要遏止，抓到一律開罰。

黃偉哲說，台南這幾年因公共建設開發效益，還有房屋基期原本較低，引起所謂的「補漲效應」，但也可以發現不動產熱銷有部分是投資、甚至投機行為，呼籲民眾冷靜思考，地政局、消保官今也派員到場查核了解，若有私下違規紅單交易將嚴罰。

今年3月間，遠雄建設在歸仁高鐵台南站附近推出新建案預售屋，曾出現上千人排隊搶訂熱潮，事後，經公平會認為該建案在商品未完成前，就舉辦「限量抽籤選戶」說明會，已引起預售屋市場交易秩序負面效果，開罰350萬元。