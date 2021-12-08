後疫情湧現餐飲拓店潮，築間餐飲集團宣布本周五（10日）首度插旗西門町，同步達成全台100家分店的里程碑。築間表示，即便疫情衝擊逛街及用餐人潮，但依舊看好熙來攘往的西門町商圈，本次選址於此開設「築間幸福鍋物」，將原有的套餐式菜盤更換為自助式吧台吃到飽，雖然疫情使觀光產業蕭條，卻仍看好本地客群消費力。

以火鍋及燒肉聞名的「築間餐飲集團」，2010年在基隆開立了第一家火鍋餐廳，如今在台創立11年，近幾年更成為消費者狂推的鍋物品牌，即便全台灣北至基隆／宜蘭，南至屏東都有集團分店，排隊人潮依舊絡繹不絕，第100店提供了年輕客群「多種選擇、自由搭配」的2.0升級版。提供超過50種自助蔬食、火鍋配料、飲品及冰品吃到飽。

為歡慶集團第100家分店誕生，築間祭出六大品牌同步聯慶，本周五不僅「築間幸福鍋物」全台分店享內用88折優惠，更首次將旗下另外五大品牌「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏 和牛物放題」、「本格和牛 燒肉放題」及「杉本 黑毛和牛一頭切」同步列入歡慶折扣，全台分店當日內用均同步享有88折優惠。

築間表示，西門町分店開幕當日，前100組消費顧客，每桌可額外獲得一位VIP會員點數100點。根據築間幸福鍋物會員優惠資訊，最基本只要3點即可免費兌換單點商品，5點以上便可以兌換豬、牛、羊、雞、蝦、鮮蚵、蛤蠣、潮鯛魚片、花枝滑、蝦仁滑，共計十種肉品、海鮮；15點更能升級為沙朗牛、松阪豬或嫩羊肩。