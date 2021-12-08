中華電信攜手統一超商，開設中華電全台首家創新複合店。中華電信總經理郭水義表示，透過廣結盟策略結合資通訊整合方案，希望讓科技元素結合不同終端設備，提供消費者不同的體驗。

郭水義強調，5G+AIOT時代來臨，將帶給民眾更多創新應用服務，例如，中華電結合健身健身提供居家健身服務，體育賽事透過VR/AR終端，能讓民眾猶如親臨現場觀看。

中華電信執行副總經理馬宏燦進一步指出，開設複合店對於中華電信而言 ，是一項非常大的嚐試，未來有機會在國內各大都會區加開複合店，但目前沒有規畫長期的展店目標。

中華電信目前全台實體門市加上神腦門市，約有700家店。

全新開幕 的新一代門市，規畫了智慧家庭、智慧娛樂、及新創體驗三大體豔展示專區 ，並與7-ELEVEN攜手合作，提供咖啡、餐飲等複合商品。

中華電信表示，新一代門市，空間規劃以客戶為中心出發，除了特別設置無接觸防疫語音辨識取號、Lumina虛擬角色導覽門市，及專屬顧問式客服等貼心服務，更提供智慧家庭聲控系統、VR影音娛樂應用，與運動健身科技實機體驗，「無接觸取號安全多多」、「走到店內門市人員笑容多多」、「Lumina Fun體驗創意多多」、「手機配件選擇多多」、「運動健康保健多多」、「5G影音娛樂服務多多」、「智慧生活聲控多多」及「展演互動區課程多多」等八大多多，並與7-ELEVEN共同從多元創新應用的空間設計。

郭水義強調，因應後疫情時代發展與消費者數位能力躍升，中華電信積極推動個人化與自助化服務，新一代門市結合影音娛樂、運動健康、實體展示，搭配顧問式專屬服務，全面滿足客戶的生活化需求。中華電信將持續以客戶為中心推動門市轉型，並加速發展線上及無接觸服務應用。

【智慧家庭】專區部份，消費者可以體驗透過i寶貝聲控音箱，用聲音隨心所欲控制家中的電燈、電扇、除濕機與MOD選台，還可使用國語、台語下指令，啟用多種進階功能，包括MOD聲控、KKBOX、i聽聽Podcast、FunPark童書故事、大家說英語、台股股市行情、當日新聞、匯率查詢、悄悄話留言等，開啟你的智慧新「聲」活。

【影音娛樂】專區為滿足不同年齡、族群的影視內容需求，設有Hami Video多視角、4D全視角賽事轉播，及4K、VR影音串流服務，讓消費者身歷其境感受零距離賽事；針對年輕世代，專區提供Hami雲端遊戲、KKBOX、Hami書城。此外，0-99歲閱聽的台灣第一綜合性有聲內容平台i聽聽，以及FunPark童書夢工廠的互動電子童書、影音學習與AR應用更是適合父母孩子。

【新創體驗】專區則與喬山共同合作提供健身魔鏡讓民眾現場體驗沉浸式健身教學。門市所有產品所見即購、一站購足。

另外，門市亦特別規劃【互動教演舞台區】，結合手遊、電競、廚藝、運動、親子等主題，未來將不定期舉辦各類發表會、體驗會及多元教學課程，邀請年輕人、親子家庭、銀髮族與鄰里鄉親參加活動，一同在中華電信新一代門市互動同樂。

7-ELEVEN為配合中華電信新一代門市開幕，店內設計風格以白色簡約線條營造出現代感，天花板則採用斜向線條交織設計並結合凹凸藏燈造型，俐落的線燈更能刻畫出時尚科技感；更提供精品咖啡、鮮食、烘焙等複合結構，讓到訪民眾享受豐富多元的消費體驗。

中華電信為滿足《魷魚遊戲》戲迷，也特別商請Netflix首次授權劇中五套戲服由日本空運來台展示，粉絲在12月31日前參加社群活動，便有機會獲得精美好禮，申辦MOD+Netflix方案加碼贈送MOD看片金300元，「Hi!Netflix」方案結合HiNet光世代及Netflix高級版，新舊客戶申請300M(含)以上速率，Netflix月租5折優惠。