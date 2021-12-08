針對國軍官兵退伍已達8年，為何還需要教召？國防部6日回應，110年後備部隊解除編管8年限制，放寬至退伍12年並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次之軍、士官以上幹部（不包含士兵）納入選訓，以符公平，教召次數仍按現行規定最多4次。對此，國民黨青年部副主任詹為元痛批，他們七年級生當兵時間、教召天數與年限也都比4個月的役男長，顯然蔡政府當初為選票討好年輕男性，如今卻面臨兵力不足自打臉窘境。

詹為元7日在臉書發文表示，他已退伍超過8年，照理說已過了被教召的年限，但最近許多退伍超過8年者仍收到教育召集令，讓他相當訝異，不料後備指揮部竟跳出來說，今年初就已經公告解除退伍編管8年的政策，現在拉長到12年了。面對政府這種態度，讓他不禁質疑：「請問我們會不會乖乖地撐完12年之後，後備指揮部又延長成15年呢？」

詹為元痛批，教召年限政府說延就延真心讓人憤怒，可見政府就是如此沒有誠信，說變就變；要砍公務員年金就直接砍，要延長教召年限就直接延長，也都不用管當初對民眾的承諾是什麼。

不僅如此，詹為元質疑，像他這群七年級世代，當兵時間比現在的役男長，教召的天數、時間、年限也都比4個月的役男長，難道他們是「教召自助餐」嗎？政府自己愛討好年輕男性，為了自己的選票大搞募兵制，一直縮短當兵的時間，結果最後卻要過去乖乖當兵的人當後備補充兵力，這點最可惡。