香港文匯網報導，北京市政府新聞辦今天（8日）召開《北京市「十四五」時期生態環境保護規畫》新聞發布會，官員稱，到2025年，北京市PM2.5濃度將下降到35微克／立方米左右，基本消除重污染天氣。

北京市生態環境局副局長劉賢姝在發布會上表示，剛剛發布的《北京市「十四五」時期生態環境保護規畫》（以下簡稱「十四五」規畫）指出，到2025年，北京市將消除劣V類水體；生態環境質量指數穩步提升。

劉賢姝表示，在「十三五」規畫的收官之年，北京市細顆粒物（PM2.5）年平均濃度值首次進入「30＋」，5年降幅超過50％，8個區率先達到國家二級標準，占市域面積約80％；地表水水質持續改善，國控斷面劣V類水體全面消除；土壤環境狀況保持良好。

「十三五」期間，在北京生活的市民都有切身感受，頭頂的藍天變多了，身邊的碧水更清了，生態環境明顯改善了。劉賢姝表示，「十四五」規畫從發展更低碳、空氣更清新、水體更清潔、土壤更安全、生態更宜居5個維度，共設置了16項規劃目標指標，包括受關注的碳排放強度、PM2.5年均濃度、優良天數比率、重污染天數比率，劣V類水質河長比例，地表水國控斷面達到或好於Ⅲ類比例，生態環境質量指數等。