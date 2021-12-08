44歲女星何妤玟去年和化工小開邵天成離婚，復合前男友大隸不到1年又分開，將生活重心放在事業及育兒。最近她在節目透露，找了3個小鮮肉拍攝YouTube頻道，某一幕是泡澡，被主持人小禎狂虧根本成人片場。

何妤玟在節目《今晚開讚吧》曬出一張裸身泡澡照，表示當時到高雄拍攝旅遊片，不過事先沒有準備泡泡浴，何妤玟只好跟飯店索取10罐小瓶沐浴乳，最後總共使用3罐才達成，意有所指地說：「這個有缺點是因為我自己打泡！」下秒趕緊解釋：「我自己打那個泡泡很辛苦」。

何妤玟進一步透露，團隊成員剛好是3個20幾歲的小男生，忍不住說：「我覺得那個畫面其實很有趣，是3個男生在幫我拍。」小禎看完幕後照，開玩笑說：「這個畫面有趣的點是因為拍成人片片場都是這樣？」接著一本正經地亂念何妤玟的貼文：「剛從高雄三天外景回來也累爆，這次下高雄就是要為了拍成人片頻道，期待全新的AV系列與你們見面喔！」把何妤玟搞得又急又羞，走下台輕輕拍打小禎的身體，搞笑的互動把現場來賓都逗樂了。

由於最近需要招募更多助理，何妤玟還把這張泡澡照當做徵才封面，想不到有256個人應徵，其中一部份的求職者甚至放話不需要薪水和勞健保，等於替自己和頻道省錢，不過被另名主持人羅時豐提醒：「免錢的更貴我跟妳講」。