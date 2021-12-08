近年來台南地區房市暴熱，甚至還出現漏夜排隊搶買房的奇特景象。某建商在台南市仁德區推出大樓建案，並於8日上午10點開放預售，竟然半夜就有2、30人在位於東區的接待中心前排隊搶房，多數還都是年輕人，不僅警方據報到場維持秩序，市府消保官、地政局也派員了解，但初查並無不法情事。

由於上午的排隊民眾已超過100人，為維護現場及周邊營業場所與住家的秩序，業者請部分購屋者下午再來。有排隊民眾表示，昨天收到簡訊得知新建案今天開賣，因此一早就來排隊，如果還不錯就買來自住或投資。

據了解，該建案位於仁德區為地上14層大樓，全棟531戶，主要坪數為24至44坪，每坪單價32至38萬元，因鄰近東區，生活機能便利。

市府說，該建案1戶1車位訂金7萬元，1戶2車位9萬元；如果消費者付完訂金就能取得購屋意願書，並將資料帶回審閱，但消費者可以無條件退訂，只是不能轉讓他人。