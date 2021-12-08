影片曝光 7歲女童過馬路找爸爸 跨過中線秒遭BMW撞飛 （翻攝影片）

台中市北屯區河北路日前發生1起女童穿越馬路車禍意外，1輛BMW小客車路口左轉時，卻有名7歲女童疑似欲穿越道路至對向找父親，當場被撞飛數公尺，員警獲報趕緊通報119人員將女童送醫，其身體多處擦挫傷所幸送醫後無大礙，警方調查，女童沒走行人穿越道，小客車則沒注意車前狀況，雙方都有責任。

台中市警第五分局交通分隊小隊長吳俊儒說，當時25歲王姓男駕駛自小客車由文心路，欲左轉河北路往瀋陽路方向行駛，與洪姓女童由河北路上文心國小側圍牆欲穿越道路至對向，雙方在路口遇到，王男見狀趕緊猛踩剎車，卻仍碰撞女童身體右側，導致洪童身體多處擦挫傷，由119人員送中國醫藥學院附設醫院救護。

小隊長吳俊儒指出，從監視器影像看出，女童當時是奔跑穿越馬路，女童父親已經在對向，母親還在車上整理物品，所以小客車駕駛行經見狀，趕緊踩剎車停住，女童被撞飛跌倒後身體多處擦挫傷，父母衝向前趕緊關心女兒傷勢。

警方表示，洪姓女童身體右側與自小客車前車頭發生碰撞，導致身體多處擦挫傷，經送醫所幸無大礙；依道路交通處罰條例規定，「行人未依規定行走行人穿越道，跨越雙黃線」，且女童未滿14歲，對家長開罰300元，雙方肇責部分，仍待交通大隊事故處理組進一步鑑定後予以裁罰。