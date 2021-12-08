大陸《北京晚報》8日報導，14年前，大陸電影《親愛的》中人物原型孫海洋不到4歲的兒子被人拐走，孫海洋從此踏上漫長的尋子路。12月6日，被拐14年的孫卓終於與親生父母團聚。孫海洋夫婦泣不成聲畫面，令人唏噓。在為他們一家團圓感到高興同時，18歲的孫卓決定留在養父母身邊，養父母到底是否應被追責？每一起被拐兒童案件告破，都面臨這樣的追問，也是長大成人的被拐兒童面臨的兩難選擇。

孫卓承認「親生父母找了這麼多年，一定很辛苦，很疼愛自己」，但他也說，「不管怎樣，（養）父母養了我十幾年，對我這樣只活了十幾年的人來說，其實相當於我的全部了。」

報導分析，是有養育之恩的「父母」，還是參與買賣兒童的罪犯？情與法的交織，當事人與旁觀者的不同反應，支持與反對觀點的鮮明對立，讓追責的討論超越了團圓本身。

深圳警方介紹，目前，此案主要犯罪嫌疑人吳某某已被刑拘，除正在生病的孫卓養父，孫卓的養母及另一名被拐孩子符X濤的養父母也被採取強制措施取保候審，案件在進一步辦理中。拐賣孩子的人必須受到嚴懲，對被拐孩子視如己出的養父母也不免責，才能體現法律的莊嚴。

《北京晚報》評論，養父母對孩子再好，也是建立在另一個家庭痛苦之上；孩子對養父母感情再深，也改變不了慘被拐賣的事實。大陸《刑法》修正案(九)施行後，收買被拐賣兒童的行為一律定為犯罪行為，將追究刑事責任。因為在這個犯罪鏈條上，養父母即便不是始作俑者，他們的所作所為也是必不可少的犯罪環節。

《北京晚報》稱，基於和養父母的情感，被拐兒童長大後，往往不願意看到養父母被採取強制措施。孩子可以選擇原諒，但法律不會選擇無視。倘若因養父母對被拐賣孩子好就法外開恩甚或免於處罰，在照顧了一個家庭同時，對另一個家庭是極大的不公。非但不會對拐賣婦女兒童犯罪形成高壓態勢，反而會讓此類犯罪者心存僥倖，以為只要盡到贍養之責，就可以逃過法律懲處。至於一些法律界人士建議視養父母表現施以緩刑或者減刑，情與法可以兼顧，但無論是緩還是減，都必須在法律許可的範圍之內。買家入刑豈是虛設？

報導強調，只有堅決捍衛法律的尊嚴，嚴懲拐賣兒童罪犯，才不至於讓孩子在被拐賣時無法選擇，而又在團圓的一刻艱難選擇。必須讓人民群眾從每一個案件中感受到公平正義，用一樁樁個案的公正判決去維護社會的公平正義，實現政治效果、法律效果、社會效果的統一。

據大陸公安部統計，目前全大陸盜搶兒童案件年發案數已降至20起左右，這是令人驕傲的成績單，是嚴厲打擊拐賣兒童犯罪見成效的有力證據。