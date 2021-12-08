香菜因味道特殊，愛吃的人和討厭的人反應兩極。一名網友分享，他做了整桌佳餚，全部堆滿香菜，簡直「香菜吃到飽」。分享後引來網友狂推，喜歡的人直呼要衝去他家吃，不喜歡的人逃之夭夭，「光用看的就覺得噁心」。

提味用的香菜，有人趨之若鶩，覺得少了它就少了那麼一點味道；有人唯恐避之不及，一丁點香菜出現，整盤不吃。香菜價格也波動甚大，容易受氣候影響，貴的時候比海鮮還貴。

「芫荽（香菜）下錯數量，只能這樣搞了」，一名從事餐飲業的網友表示，他因為買錯數量，只好把買來的香菜全拿來做菜，還附上一桌子滿滿20幾道料理的照片，場面之壯觀被網友稱「上帝的料理」。

網友下錯單買太多，只好滿桌料理全鋪滿香菜。（翻攝廚藝公社）

原PO補充，多吃香菜不僅能打通任督二脈，香菜還可以整根（含根部）直接丟火鍋煮，味道更好。許多愛香菜的網友大呼過癮，「根本炫富，香菜很貴欸」、「想衝你家，500元吃到飽」、「希望我的晚餐也是這樣」、「吃不完Call我」。也有無法接受的人，「好噁！看照片就聞到味道了」、「我會吐在你家餐桌」。