香港中文大學緊急應變小組公布，明年1月10日開始，要求所有未能接種疫苗的員工及學生，每周進行檢測，才可以進入校園或大學的設施。

校方表示，Omicron變種病毒的出現，提醒新冠肺炎疫情遠未結束。校方為確保大學社區安全，一直密切留意最新防疫措施和疫情發展，以便及時應對影響深遠的疫症。全球專家正評估新型變種病毒的威脅之際，大學相信接種疫苗是抵抗疫症的關鍵，校方將於2021至22學年第2學期（明年1月10日）開始，要求所有未能接種疫苗的員工、學生，每周進行檢測，才可以進入校園或大學的設施。此項安排與特區政府的措施保持一致，港府已要求尚未接種至少一劑疫苗的政府僱員每周檢測。

校方稱經過審慎考慮，認為這是應對香港當前疫情的合適做法，以確保社區安全。如果發生社區傳播或任何公共衛生風險事故，學校將果斷地提早實施相關措施。對於因為醫療原因必須每周進行檢測的人士，校方將繼續以優惠價提供測試樣本包。

此外，香港對於海外高風險地區的分組因應疫情不斷變化，相關隔離措施亦可能對第二學期計畫到香港上課的學生造成影響。因此，大學將繼續為受隔離措施影響而無法及時於學期初抵港上課的學生，提供特別教學安排，例如線上課堂、課堂錄影及個別線上導修課等。校方強調，目前的抗疫成果得來不易，成功關鍵在於接種疫苗，大學鼓勵所有仍未接種疫苗的人士盡快接種，護人護己。