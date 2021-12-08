當大陸長影音平台「超前點播」成為歷史，抖音短劇默默開起付費模式，但表現卻不如預期。作為抖音資深粉絲，夏夢（化名）今年10月追起抖音短劇《超級保安》第2季。但11月25日卻發現，最後5集需分別額外花費10抖幣解鎖才能觀看。此舉被不少大陸網友批評「吃相難看」，她默默取消了關注，該劇流量也出現斷崖式下滑。

夏夢算起這筆帳，抖音每集的解鎖價格大概在1.4元（人民幣，下同）左右，看上去不多，但《超級保安》平均每集時長也就1分半到3分鐘。相比之下，長影音平台花3元超前點播一集40分鐘以上時長的劇集，算是良心的了。

根據大陸《財經天下》引述業內人士看來，使用者本身對於長短影音平台內容的心理預期並不一致，由於長影音平台憑優質內容且教育市場多年，才得以形成如今的規模化會員付費模式，短影音平台在內容品質尚未立穩時已忙著「割韭菜」，用戶難免心生抵觸。

除微短劇外，另一短影音平台快手也上線付費微電影，與微短劇同屬於付費影視短劇板塊，其中銷量最高微電影《一夜暴富》總時長64分鐘，標價30快幣，折合約4.3元，在平台上共售出6萬份、換算票房25.8萬元。但與快手平均月活躍用戶1億相比，「6萬人購買」實在算不上亮眼成績。