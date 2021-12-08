台中捷運挺過疫情，日運量已恢復甫開通之水準，綠線開通至今總運量更已突破300萬人次，捷運藍線亦緊鑼密鼓規劃中，為台中構築更綿密的捷運網絡，「逐捷運而居」的軌道經濟學持續發酵，即將複製台北房產增值經驗，讀懂城市發展趨勢、並走過台北捷運房產飆漲過程的北客，近來頻繁來訪台中看屋，又以捷運宅產品最受關注。

北客對於捷運宅特別有感，在於大台北民眾買房，首要條件絕對是「逐捷運而居」，除了入住「到站即到家」的捷運共構宅外，與捷運站的距離遠近，決定房價高低，實登資料顯示，要想在台北市蛋黃區找捷運宅，房價至少7字頭，以淡水信義線末站象山站為例，位於台北信義計畫區，周邊豪宅林立，指標案如冠德遠見、寶徠花園、台北信義等，平均交易單價更在百萬元以上。

南下台中工作多年的連先生分享，台北居大不易，北市買房壓力最大，以他賞屋多年的經驗認為，台北市中心兩房總價高達2千萬元，坪數、格局都很迷你，且還有可能是老舊中古屋，同樣預算拿到台中來買，選擇多很多，還有機會能住進品牌建商全新落成的「捷運宅」，讓他非常心動，有計劃在台中置產，親朋好友聽說了也嚮往，認為住在台中「交通方便、氣候宜人」，都很有意願先置產，現在不租可出租當房東，以後還可當度假宅、退休宅。

台中捷運綠線首座捷運宅「冠德文心綻」，近期已正式開賣，現場銷售觀察，近期確實有不少洞悉捷運宅趨勢的北客組團南下賞屋，坐高鐵至台中轉乘捷運綠線，文華高中站下車就到「冠德文心綻」，實際走一遭就明白其方便程度，加上「冠德文心綻」與捷運綠線文華高中站出入口是「相連」但不「相通」，真正實現「到站就到家」，卻又不會受到捷運通行中的干擾與震動，舒適度遠高於台北目前的捷運共構宅，這項先天優勢最讓北客驚艷。

此外，「冠德文心綻」與明星學區文華高中僅一路之隔，坐擁文心河南、青海漢口雙商圈，距水湳經貿園區約百餘公尺，享受完熟市中心的生活機能，捷運3分鐘到七期市政府、新光遠百商圈，車程10分鐘到達勤美綠園道、科博館等優勢，都讓習慣便利生活的北客稱讚不已。