據兩位熟悉相關內情的人士指出，福斯集團(VAG)依然繼續在探索將旗下保時捷集團(Porsche AG)分拆和公開上市的可能，希望能藉此籌措資金，投入於耗資龐大的軟體和電動車開發。

關於保時捷分拆上市的傳聞在過去一年一直存在，據了解，由於相關利害關係人士等複雜因素，所以集團一直沒有做出決定。而金雞母保時捷的獨立上市，估值將在450億至900億歐元間。

保時捷和Piech家族人士是透過保時捷控股而握有福斯集團的控制權，據知情人士透露，該家族人士正在考慮賣出福斯集團部分股票，來資助保時捷IPO時的股票收購。

保時捷家族人士目前透過保時捷控股握有福斯集團31.4%股份和53.3%投票權，據商報報導，該家族人士可能賣股和籌資150億歐元。但是他們此後仍維持福斯集團最大股東地位，仍將高於福斯總部所在地的Niedersachsen邦政府的11.8%股份和20%投票權。

福斯集團在最近數周由於領導層和CEO的地位紛爭問題，股價一直在下跌。保時捷控股周二股價大漲8.4%。保時捷控股周二回應，新聞傳聞為純粹臆測。

據知情人士說，如果保時捷汽車分拆上市，家族人士準備直接入股。而此舉也將讓保時捷/Piech家族人士略微放鬆對福斯的控制，轉而直接控制由他們的祖父Ferdinand Porsche所創立的保時捷品牌。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)對該報導沒有進一步評論，僅表示福斯會持續審視其投資組合。