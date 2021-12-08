近期出現變種病毒Omicron，台中市有無採取相關防疫作為？市議員朱暖英、黃健豪等今天質詢呼籲市府應加強提高全市第二劑涵蓋率及流感疫苗接種率。市長盧秀燕表示，台中市第一劑新冠肺炎疫苗及流感疫苗涵蓋率都是六都第一，市府妥善規劃安排，以維市民健康權益請民眾放心。

台中市議會8日進行市政總質詢，市議員朱暖英、黃仁、黃健豪關心國內新冠疫情持續延燒，中市有無採取相關防疫作為。

朱暖英指出，中央昨日公布多達21例境外移入，台中市也有1例最後再次經中央檢驗PCT陽性個案，所幸沒有相關公共場所足跡，她肯定盧市長努力，成功守住台中疫情，冬季來臨，她也呼籲市府應加強提高全市第二劑涵蓋率及流感疫苗接種率。

盧秀燕說，台中市第一劑新冠肺炎疫苗接種率及流感疫苗使用率皆為六都第一。針對先前12至17歲已施打過第一劑BNT疫苗的學生，許多家長都很關心第二劑安排期程，市府自今日起將比照第一劑施打方式，由各級學校將第二劑接種通知單及同意書發給家長們，提醒家長務必在限期內回覆，市府將根據校園注射量及各校行事曆安排醫護人員自12月16日至明年1月20日為學生施打疫苗，全面提升學生保護力。

朱暖英關心台中市民有無施打到即期疫苗議題。衛生局長曾梓展說，衛生局每日皆會列管到期疫苗，並於一個禮拜前即施打完畢，台中市沒有即期疫苗，請市民放心；根據中央12月7日公布第一劑新冠疫苗涵蓋率，台中市排名第一，涵蓋率超過八成、第二劑超過六成；此外，市府今年購買76萬劑公費流感疫苗，截至昨日已施打89％，65歲以上涵蓋率也為六都第一。

曾梓展強調，截至今日上午8時，台中市新冠疫苗第一劑接種230萬2774人、全人口涵蓋率81.82％，第二劑接種178萬8235人、全人口涵蓋率63.54％，總接種人次409萬1009人次、劑次人口比145.36；第3劑(追加劑)接種2148人。