據統計，目前全國約有10萬名外送平台外送員，其中以foodpanda及UberEats外送員人數達94％，立委李昆澤表示，全台約有10.2萬名外送員，2020違規資料超過5萬件，近3成外送員有違規紀錄，違規又有9成5與趕時間相關，包括闖紅燈、超速、紅燈右轉等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。（林良齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」等議題專案報告。

立委范雲指出，美食外送平台連年減薪、特殊的管理機制，是影響外送員交通行為的重要因素，為了趕送餐時間、件數獎勵、不被客速，只能在馬路上拚搏，呼籲除了應公布薪資計酬方式外，勞動部及交通部應聯手合作，確保外送員有合理的勞動型態、平台有合理的管理機制，才能從根本降低交通事故率，保障外送員交通安全。

立委洪孟楷說，目前對外送員保障夠嗎？雖然死亡有最高300萬元給付、受傷3萬元實支實付，但不少外送員反映，如果領取給付時就不能工作。

據交通部統計，今年1至10月外送平台機車事故發生1773件、導致1人死亡、1378人受傷，占所有機車事故件數比率達4.85％、較2020年的4.08％來的高，勞動部部長許銘春表示，針對外送員事故、違規頻傳的部分，請交通部做好源頭管理，也請警政署提供外送員事故相關資料，無論承攬或僱傭都要保障他，也將與業者再討論合理派單。