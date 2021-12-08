受到疫情影響，台灣房價不斷攀升，「實價登錄2.0」7月1日上路，規定要揭露預售屋銷售資料，就是為了規避房價被偷偷墊高，然而還是有建商鑽漏洞，女星趙庭（趙婷）就差點成為受害者，分享當時房屋代銷表示1坪10萬，沒想到才隔幾天房價就差了400萬元。

趙庭日前在臉書發文透露，她代替好友去看房，事前先做功課查了實價登錄後就直接預約，打電話過去詢問，房屋代銷卻指出，現在房價不再是看實價登錄的價錢，讓她疑惑發問：「現在預售屋不是都這樣看？」對方也表示，老闆從12月1日起1坪房價調漲10萬元。

房屋代銷最後也提到決定要看的話，他們會先發送簡訊，到時候憑簡訊來看房，讓趙庭相當無言，並立刻打給要買房的朋友，告訴對方不要考慮這種坐地喊價的廠商，「預售屋實價登錄本是美意，卻被建商濫用，一案比一案高，政府要管一下嗎？」

貼文曝光後，也意外引起網友共鳴，不少人都義憤填膺附和：「代銷太白目」、「好瞎的話術，祝他放著爛」、「感覺很不舒服，不斷地炒，真正需要的人根本買不了」、「我上次想看房還要被要求先繳10萬元，理由是方便管理，免得沒有要買的人進去亂」、「打房打假的...」、「台灣高房價真的拜各大房仲之賜」。