混血名模Amanda S.（中文姓名：龍玥心）父親是法國人、母親是台灣人，過去她曾和天王郭富城拍MV傳過緋聞，後來她參加TVB烹飪實境秀《美女廚房》，獻吻陳小春、方力申等人成名。最近Amanda S.分享自己滑水的影音紀錄，可見她比基尼上身，藏不住似乎升級的傲人上圍，北半球呼之欲出，相當性感。

41歲的Amanda S.年輕時在香港被星探挖掘出道，並受邀拍攝保養品廣告，曾拍電影《心想事成》、《願望樹》等，擁有一雙電眼與曼妙身材的她，過去緋聞不少，但她2011年嫁給交往9年的義大利老公Christian，3年後宣告離婚，2019年她又戀上外籍男友Sam，然而男方經營的公司後來捲入財務糾紛，Amanda S.便鮮少再提及與男友相處之事，隔年又宣告「有新生活」，但因保護戀情不想多談。

Amanda S.先前常分享健身照片。（圖／翻攝自amandastrang_ IG）

2018年Amanda S.受訪時罕見談到雙親，透露身為法國商人的爸爸因罹患癌症，同年3月已在瑞士接受安樂死辭世，她雖然滿心捨不得，但也尊重爸爸決定，「看著最愛的人受苦好心痛」。隔年她被問到會不會回台灣看媽媽？她表示自己先前聖誕節回去過，但不會帶男友回去，直說因為男友不會講中文，而她又想把時間留給家人，「其實約會要balance，自己的時間都很重要」。

Amanda S.過去曾在節目上獻吻陳小春。（圖／翻攝自秒拍）

近年Amanda S.進軍網紅界，開了自己的Youtube頻道，不僅教下廚也分享運動影片，昨她在IG分享自己穿綠色比基尼練習滑水的照片，可見她身體前傾露出半個胸部，零贅肉又有一雙長腿的身材讓人相當羨慕，而她原本上圍並不突出，似乎再度發育的上圍也引發討論，引來網友大讚美翻。