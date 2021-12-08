中國駐巴西大使館微信公眾號8日消息，巴西主流大報《環球報》7日在紙版和網路版全文刊登駐巴西大使楊萬明題為《警惕披著「民主」外衣的「新殖民主義」》的署名文章。文章指出，歷史上，西方殖民主義在人類歷史上留下至暗一頁。進入21世紀以來，一些國家非但不反思自身歷史責任，反而固守「文明優越論」「自我中心論」，以卑劣手段對他國進行「民主改造」，這本身就是對民主價值的背叛，是不折不扣的「新殖民主義」。

文章表示，近期，美國要召開所謂「領導人民主峰會」，以美式標準評判各國民主好壞，本質是將民主工具化、私有化、武器化，在全球劃分陣營、製造分裂、挑動對抗。

文章稱，民主是全人類共同價值，不是某個國家的專利，更不應由個別國家來定義和操弄。用唯一模式去評判所有國家，甚至用武力、脅迫等手段強行推銷自身民主模式，只會危害人類文明和文化多樣性的發展。

文章強調，中國堅持發展全過程人民民主，中國人民享有廣泛、真實、管用的民主權利。在國際事務中，中國主張構建人類命運共同體，捍衛和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重各國自主探索發展和民主道路的權利。中國願同國際社會團結協作，抵制為新殖民主義開道的偽民主行徑，共同捍衛全人類共同價值，促進人類進步事業取得新發展。