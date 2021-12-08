都更危老旺爆，隨著熱度升溫，中華都市更新全國總會理事長張美麗今（8）日宣布，將於18日舉辦110年第八屆都更高峰論壇「都更危老整合論壇」，邀集產官學界專家，推動全台2.4萬危老推動師建立「危老整合人」制度。

由社團法人中華都市更新全國總會主辦，年年邀集產、官、學界齊聚一堂的都市更新高峰論壇，今年邁向第八屆「都更危老整合論壇」，以「都更危老整合制度的建立與商業模式」為主題，今年將於12月18日（周六）下午，台北市議會舉行。

中華都市更新全國總會理事長張美麗表示，將邀請政府部門長官蒞臨指教，並分享、探討主題相關議題，包括：內政部政務次長花敬群、立法院立法委員林岱樺，及臺北市政府都市發展局副局長方定安、國家住宅及都市更新中心綜合業務部副主任 林啟賢、臺灣金融聯合都市更新服務(股)董事長林旺根、都市更新研究發展基金會執行長丁致成等產、官、學界知名人士齊聚一堂，研討提升「都更危老整合」實務，近一步推動都更危老整合人制度的建立與商業模式。

此次論壇，將有四大主題。包括：台北市都發局副局長方定安，主講「都更危老整合制度之探討──都更危老推動師之合作模式」，引言人為中華都市更新全國總會常務理事胡盈州。

主題二，由國家住宅及都市更新中心綜合業務部副主任林啟賢，主講「公辦都更整合的新圖像──加速老舊住商大樓公辦都更與整合人的職能基準」，引言人為中華都市更新全國總會首席顧問楊三峰。

主題三，由臺灣金融聯合都市更新服務(股)董事長林旺根，主講「都更危老整合困境及商業模式之探討──公正第三方協作服務平台的建構」，引言人為中華都市更新全國總會副理事長江宏志。

主題四由都市更新研究發展基金會執行長丁致成主講「都市更新開發整合費用之探討──給予專業合理報酬邁入正向循環」，引言人為中華都市更新全國總會常務理事許銘燦。

都更總會表示，目前台北市危老推動師已有2萬4000多人，12個行政區設置危老工作站，也達139處，但這些推動師的前途何在、培訓課程、專業能力評量、整合作業費用，這些遊戲規則有待加強。

都更總會去年取得 TTQS銅牌認證，規劃「都更危老整合人」ICAP課程。期待未來推動都更危老整合制度，並建立其商業模式。