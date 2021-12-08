台中市北屯區30年歷史的太原夜市，由豐邑機構豪砸近40億元買下6600坪土地。（盧金足攝）

位在台中市北屯區台74道路旁，30年歷史的太原夜市，由豐邑機構豪砸近40億元買下6600坪土地，建商預期明年底、後年初推出住宅建案，在北屯區推豪宅案，每坪可望上看40萬元。市府經發局表示，太原夜市土地若出售後，要他遷新址必須重新提出申請，使用商業區或公共設施保留地，還未收到夜市申請案。

豐邑機構以近豪砸40億元買下太原路和台74線路口6600坪土地，是今年目前台中市最大單一交易面積，其中占地約5千多坪的太原夜市，配合土地出售也要面臨他遷命運。

購地建商明年初收後，看十三期發展後，規畫推出住宅建案，在北屯區推豪宅案，該基地大，又臨近74線匝道，出入便利，將採複合式分期開發。

經發局說，太原夜市李姓老闆從東山路開始營運夜市，因攤位多，加上北屯人口暴增，3年多前轉至太原路營業，目前登記攤數178攤，與台中市最大夜市旱溪夜市的220攤互有比拚。

據了解，地主和太原夜市租約，將在土地售出兩個月後終止租約，太原夜市在土地售出兩個月後，業者必須他遷。