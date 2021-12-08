我國失智人口不斷攀升，全球更是每3秒就新增1位失智症患者。台灣科技大學機械系教授劉益宏開發全球首創「失智症前驅期腦波AI 精準輔助診斷系統」，可精準、快速方便偵測失智症前期的輕度認知障礙，讓病患及早接受治療，降低疾病發展風險。

根據國際失智症協會年度報告，全球失智症人口於2019年已達5000萬，每3秒就新增1名失智症患者，且於2050年時失智症人口將增長至1億3900萬人。

台灣失智症人口也不斷攀升，根據台灣失智症協會調查後推估，截至2020年底，我國65歲以上老人共378萬7315人，其中失智症就有29萬1961人，佔7.7％，亦即每12位老人就有1位失智者，80歲以上的老人每5位當中即有1名罹患失智症。

在全球邁入高齡化社會的同時，台灣失智症人口也將持續攀升， 估計到了2025年，我國失智症人數會達到近38萬人。

不過在失智症當中，阿茲海默症屬退化型神經疾病，占所有型態失智症的6到8成，當今臨床尚無有效之治療藥物。失智症儼然成為銀髮族最擔心得到的疾病之一。

為了強化失智症早期介入治療的機會，劉益宏自2017年起組成跨國團隊，攜手台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任蔡佳芬、東京大學國際神經智能研究中心教授吳建德，一同針對阿茲海默失智症與輕度認知障礙的腦波AI輔助診斷進行研究。

跨國團隊採取80位受試者腦波分析與驗證，達到9成的輕度認知障礙判讀準確率，相關研究成果已陸續發表3篇國際期刊論文。

劉益宏表示，整個輕度認知障礙腦波AI輔助系統包括3大部分，包括感測端、硬體端、軟體端，即利用置於頭皮表面的電極來量測腦波，接著利用腦波機將腦波類比訊號進行處理，最後將腦波數位訊號傳送到電腦端經由AI演算法解碼與分類，最終輸出檢測結果，即完成整個腦波量測與判讀流程。

科技部指出，這項研究技術已在台美皆取得食藥署二類醫材上市許可，並且吸引台大醫院精神科、台北三軍總醫院神經內科、台北榮總精神醫學部、長庚醫院精神科與神經內科等大型醫院參與驗證，預計2022年中期，將可完成至少500例受試者的失智症腦波數據庫，屆時將可利用此大數據，進行更為精確腦波AI判讀模型訓練與優化。