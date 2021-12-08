男星邵昕的前妻婷婷(黃玉婷)，近來上節目談到家暴案，吐露曾遇過一任男友會出手施暴，甚至人就在大街上也直接暴力對待，心寒的是，她受害的慘況旁邊的民眾都看見了，卻沒半個人出手相助，最後是一名外籍女子出手相助，她才終於脫困。

日前民進黨立委高嘉瑜爆出慘遭林姓男友施暴，晚上在飯店被一路打到天亮，坦言傷得不成人形，遭遇讓人心疼，而高嘉瑜勇敢提告並站出來講出實情，是希望所有人能夠警惕，而近日女星婷婷上《新聞挖挖哇》節目，吐露也經歷過約會暴力，透露曾交往一任男友，男方很愛上酒店，有次她跟著前往，但不喜歡那個場所，所以起身離開，不料噩夢降臨。

婷婷因覺得環境不舒服，所以先離開現場，沒想到這個舉動惹得男友超不爽，覺得她是不給面子，因此追了出來，人還在酒店門口他就開始動粗，勒住她的脖子，甚至拖行她，還將她摔在地上，接著上計程車，男方還沒罷手，將婷婷拉上車後，直接灌了她一拳，她當場被打到頭暈眼花。

被男友打的婷婷內心非常害怕，透過後視鏡跟司機用眼神求救，司機無視並繼續開車，她趁著紅燈空檔跑下車，男方也跟了上來，雙方在街上追逐，一路上有許多路人目睹這件事，但都視而不見，直到一名騎車路過的外籍女子經過，堅持要婷婷快跟她走，才讓她從那個危險處境中脫離，婷婷直呼經歷這次事件，她真正體會到什麼是人情冷暖。

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