倒塌時校門口旁幼兒園的遊憩設施整個被覆蓋，停在旁邊的貨車車斗也被壓扁受損，但幸好當時沒有人傷亡。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

老榕樹的主幹分成2根，其中1根主幹受到褐根病侵蝕嚴重，倒向另1顆健康的主幹，角度嚴重傾斜，後來樹醫生般來大石頭協助支撐，並進行治療，才終於讓老樹重獲新生。（吳建輝攝）

老樹的樹蔭直徑將近15公尺，巨大的樹蔭與茂密的枝葉，是當地人的共同回憶，也是重要地標。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

南投縣國姓鄉福龜國小前一棵樹齡約80年的老榕樹，為縣府列管的珍貴老樹，今年7月一場豪大雨突然應聲倒塌，才發現老樹竟然得到褐根病，當地民眾為老樹請命，希望有關單位能夠救救老榕樹，南投縣政府得知後請來樹醫生協助救助，經過將近半年的努力，終於讓老樹重獲新生。

福龜國小建校已有87年，但校方翻閱校史都並未記載該棵老榕樹，校方表示當時倒塌後也詢問地方耆老，但每位講的年紀都不同，也有長輩自稱當時老樹就是他種的，說法眾說紛於，縣府列管珍貴老樹地98號，後經過專家鑑定年歲約80。

福龜國小總務主任柯金助表示，老樹的樹蔭直徑將近15公尺，巨大的樹蔭與茂密的枝葉，是當地人的共同回憶，也是重要地標，居民時常在樹下乘涼，倒塌時校門口旁幼兒園的遊憩設施整個被覆蓋，停在旁邊的貨車車斗也被壓扁受損，但幸好當時沒有人傷亡。

柯金助說，縣府派樹醫生協助治療，每天都會有村民來探望樹爺爺，因為不曉得樹爺爺還能夠撐多久，老榕樹的主幹分成２根，其中1根主幹受到褐根病侵蝕嚴重，倒向另1顆健康的主幹，角度嚴重傾斜，後來樹醫生般來大石頭協助支撐，並進行治療，才終於讓老樹重獲新生。

南投縣政府農業處表示，今年７月老樹倒塌後就派人調查，發現老樹根部嚴重腐爛，經樹醫生診斷為褐根病，連日大雨讓腐爛的主幹無法支撐老樹重量，最後應聲倒塌，經過樹醫生細心照料，替老榕樹清除病灶，也進行根部消毒，避免感染範圍擴大，如今老樹終於恢復生機，也順利長嫩葉。