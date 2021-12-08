交通局長張淑娟(中)與優良駕駛及車隊代表合影，依序為票選前三名，夏威夷車隊司機魏迺中、皇冠車隊司機李紹安及大都會衛星車隊司機王鼎崇(家屬代表)」。（高雄市交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市目前有280多輛通用計程車，「通用計程車」指的是有設置輪椅區、採通用化設計的計程車，車體較大，且附設輪椅升降設備，讓乘客不需要離開輪椅就能輕鬆上車。數量為全台第一，通用計程車的計費方式和一般計程車相同，特別受長輩、輪椅族青睞。高市交通局統計，截自今年10月底，載運服務次數高達50萬趟次。

目前高雄市共有280餘輛設置有輪椅區的通用計程車，照顧行動不便者「行」的權利，車輛數為全國第一。由於通用計程車服務不限定乘客身分，計價方式也與一般計程車相同，且使用博愛卡100元以下享36元優惠、101至200元享54元優惠、201元以上享72元優惠的乘車補助，吸引許多長輩與輪椅族搭乘，今年截至10月底止，提供載運服務約50萬趟次。

為了鼓勵司機提供良好服務，高雄市府府交通局也舉辦「110年通用計程車優良駕駛票選活動」結果出爐，分別由夏威夷車隊司機魏迺中、皇冠車隊司機李紹安及大都會衛星車隊司機王鼎崇等3位駕駛經票選為前三名，局長張淑娟8日親自頒獎表揚。依據搭乘民眾票選結果，第一名駕駛魏迺中、第二及三名駕駛分別為李紹安、王鼎崇。

駕駛王鼎崇受訪時表示，在擔任通用計程車司機期間，看到許多家中有一人患病，就會慌張或不知所措，因此決心持續投入通用計程車，以自己微薄之力幫助更多需要幫助的人，讓他們在就醫往返的路途上能更輕鬆一點。