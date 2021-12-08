裕隆集團旗下裕電能源「YES!來電」8日在2021國際能源周及9日台北國際建築建材暨產品展中，分別展示電動車充電重量級解決方案。裕電能源表示，展示重點包括「Go電綠能移動充電站」，是業界唯一同時經營光電及車電營運業務的裕電能源，攜手鐙鋒將車光電與氫能源結合，開發業界第一個移動式充電設備，解決電力基礎設施不完備問題。

第二個是「智慧型匯流排充電系統」，解決場域充電樁大規模建置及傳統電纜施工繁雜需求，兩項解決方案強攻建商、商用車市場商機。

裕電指出，此次國際能源週展覽期間，「YES!來電」與鐙鋒綠能「Go電綠能移動充電站」，延續前一代產品設計理念，將原定置型充電站以醇氫燃料電池發電供給電動車充電樁，整合在載重2.7噸廂型商用貨車上，採鷗翼門側掀設計，可結合餐車經營，具備獨立再生能源發電、高靈活移動、彈性整合，提供業者臨時供電動車充電服務需求，可短期活動範圍所需如：建商接待中心，此模式結合「創能、用能」概念，未來可應用在道路拖吊，在高速道路上救援電動車輛臨時補電需求，加速擴展電動車充電服務網絡。

另在台北國際建築建材暨產品展中，裕電與華新麗華投資子公司「華貿電機」共同推出「智慧型匯流排充電系統」，為解決住大樓及停車場單一場域大規模建置充電樁數量需求，以電動車充電樁結合高導電率模鑄式匯流排、PLC電力線網路橋接器、智慧型分電箱PIU（Plug-in Unit），具有防護等級高達IP68以上、耐撞強度IK10防火耐燃特性，可運用在戶外建置。

裕電指出，「智慧型匯流排充電系統」有三大優勢，一、幹線式設計，以匯流排使用PIU擴展即插即用功能，大幅節省電纜線材成本及纜線佔據空間坪效；二、模組化施工，依據場域空間以匯流排模塊式快速組裝，有效降低人力及充電樁須電纜拉線的時間成本；三、遠端監控，業主即可遠處控制充電樁電源啟動、電力監控安全管理需求，解決充電樁與變電室使用傳統電纜線材老化、線路點對點設計及多項弊病。

裕電能源表示，公司以推動綠能永續為經營方向，推廣充電服務品牌「YES!來電」並與合作夥伴們共同展出二項重量級解決方案：Go電綠能移動充電站、智慧型匯流排充電系統。此外，裕電的太陽能光電事業自2018年投入自營電廠，截至11月底累計建置超過82座電廠，總體發電量高達3025MW，投入近億元資本。