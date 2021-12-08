台中市政府為落實居住正義，守護年輕人的居住權益，馬不停蹄已啟動提高囤房稅率計畫，台中市長盧秀燕8日在市政總質詢表示，不可否認全國不動產，皆在飆漲中，台中市提高囤房稅率計畫，已經啟動，預計下次定期會提送台中市議會審查，若審查順利，最快明年下半年公布實施。

盧秀燕指出，對於年輕人租房、買屋壓力，她感同深受，政府推動許多協助政策，包括首購族利息補貼、房貸補貼、租金補貼、社會住宅，及包租代管等業務，全力減輕年輕人負擔。

「台中市囤房稅計畫一定會實施！」，盧秀燕強調，不可否認全國不動產，皆在飆漲中，台中市提高囤房稅率計畫，已經啟動，預計下次定期會提送議會審查，若審查順利，最快明年下半年公布實施。

台中市議會8日進行市政總質詢，台中市議員陳淑華、賴佳微、蕭隆澤及黃健豪，關心年輕人購屋壓力，依內政部資料，購屋平均總價台中市漲幅63.9％，排名六都前三名，建議市府研擬囤房稅，實施居住正義。對此，盧秀燕在市政總質詢時，作了上述表示。

盧秀燕說，市府遵循相關法規通盤研議，並參照全國動態及各界意見持續討論，台中市期程算快速，已啟動修法期程，目前正在討論稅率及分級。六都中，目前除台北市及桃園市實施高囤房稅率外，台南市也才剛通過修法。如何達到公平正義或抑制房價，市府正與專家學者、相關局處討論及進行試算與討論，市府也會考量舉辦公聽會，聆聽各界意見，通盤考量實現居住正義目標。

台中市地方稅務局長沈政安指出，市府非常重視市民的居住權益及房價上漲問題，數週前，即已指示同仁啟動房屋稅率調整的檢討作業，地稅局將廣泛蒐集資料及各界意見，考量居住正義、避免稅負轉嫁、符合量能課稅及租稅公平原則的前提下，積極研議可行方案。