工業電腦廠凌華（6166）積極布署航太國防應用，8日宣布與德商Pixus成立策略合作夥伴關係，將共同開發高度整合、符合開放式感測系統架構 （SOSA）的 OpenVPX 系統解決方案。預計雙方將在未來幾個月內建構整合式產品概念驗證 （PoC）展示方案，並與全球系統整合商合作發展進階C4ISR應用。

凌華指出，透過公司在關鍵任務型強固嵌入式運算領域長年豐富經驗，以及Pixus在系統背板和機箱平台相容軍用標準設計方面的專業知識，共同提供非專屬、開放式嵌入運算能力，以易於重新配置和升級、高成本效益、可以快速開發和部署等功能特色，協助系統整合商專注並差異化其終端應用。

凌華為SOSA聯盟活躍成員，該聯盟主要業務為基於美國國防部最新模組化開放系統策略（MOSA）和商用開放標準，開發非專屬開放系統架構。SOSA也同時為指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視和偵察（C4ISR）系統制定相關指南規範。此外，凌華科技也是Future Airborne Capability Environment（FACE）聯盟的活躍貢獻成員。

凌華美洲區總經理Elizabeth Campbell指出，C4ISR在能力和複雜度方面推進，正改變航太和國防系統的特性，當複雜度增加時，成本也會提高。SOSA透過各產業參與，擁有陸海空三種服務支援，能夠實現、增強和加速價格合理、功能強大、可互通操作和可升級系統部署。

凌華在相容軍用標準、提供強固型解決方案方面，透過Ampro的經驗延伸，擁有40多年經驗和專家知識，作為主要產業聯盟活躍成員，進一步證明對這個市場的承諾。加上有Pixus作為策略合作夥伴，凌華將為系統整合商提供完全整合、支援SOSA 的OpenVPX系統解決方案，能夠縮短上市時間，並降低開發成本。

Pixus Technologies銷售暨行銷副總裁Justin Moll表示，新興的SOSA和VITA態勢為Pixus提供一個理想時機，可以利用在高性能 OpenVPX背板設計和機箱平台方面無與倫比的熱管理能力和專家知識，結合凌華科技的嵌入式運算和處理器專長，兩家公司將能夠針對廣泛相容SOSA的ATR和框架安裝系統要求開發預先測試和整合型設計。

透過與SOSA和 FACE合作，凌華提供OpenVPX符合開放標準的尖端系統，VPX產品系列在設計時，即考量互通性需求，讓系統整合商能夠滿足縮短部建時間，並最大程度減少開發挑戰，尤其是在尺寸、重量和功率至關重要的嚴苛環境。